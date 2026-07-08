В Саратове завершился Кубок России по настольному теннису

Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине «настольный теннис» прошел в Саратове с 1 по 6 июля в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве спорта Саратовской области.
На площадке Центра бадминтона за победу боролись более 100 спортсменов из 22 регионов. Сборная Саратовской области завоевала 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Серебряными призерами стали Артем Яковлев, Александр Эспрулов и Денис Палин (мужской одиночный разряд), Алексей Саунин и Данат Исмаилов (парный разряд). Бронзу завоевали Нарина Оганисян (женский одиночный разряд), Дарья Барилова (женский парный разряд), а также Данат Исмаилов и Денис Палин (мужской парный разряд).
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.