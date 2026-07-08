Кампус в Перми и компания «Реактив» подписали соглашение о сотрудничестве

Кампус «Школы 21» от Сбера в Перми заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Реактив» — разработчиком цифровых сервисов и информационных систем для государства и бизнеса, что соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.
В рамках партнерства участники «Школы 21» смогут работать над реальными задачами индустрии, участвовать в образовательных мероприятиях и перенимать опыт специалистов компании.
«Участники смогут предложить собственные решения, проверить свои идеи на практике и получить опыт работы с задачами, направленными на цифровую трансформацию. Мы готовим не просто разработчиков, а цифровых инженеров — специалистов с широким кругозором, сильной инженерной базой и системным мышлением», — отметила директор кампуса Анна Светлакова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.