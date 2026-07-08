Кампус в Перми и компания «Реактив» подписали соглашение о сотрудничестве

Кампус «Школы 21» от Сбера в Перми заключил соглашение о сотрудничестве с компанией «Реактив» — разработчиком цифровых сервисов и информационных систем для государства и бизнеса, что соответствует задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и инвестиций Пермского края.