Орловский опыт ограничения продаж бензина на «чет-нечет» применяют в регионах РФ

Также с 9 июля аналогичный временный порядок начнет действовать в Нижегородской области. Правила распространяются как на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-100, так и на дизельное топливо. На 60 основных АЗС Нижнего Новгорода будут работать волонтеры. Они будут помогать наполнять интерактивную карту — отмечать наличие топлива и очередей. Также волонтеры будут информировать водителей в очереди о новом порядке отпуска топлива и помогать регулировать потоки машин.