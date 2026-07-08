Более 60% нижегородцев имеют финансовую подушку на непредвиденный случай

«Копить получается не у всех, доход часто не оставляет запаса на непредвиденные траты», — констатирует управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра. «Даже при наличии накоплений финансовая устойчивость многих россиян остается ограниченной: у каждого четвертого подушки хватит не более чем на месяц без привычного дохода», — говорит директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.