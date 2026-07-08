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Более 60% нижегородцев имеют финансовую подушку на непредвиденный случай

Ее размеры у всех сильно разнятся.

62% жителей Нижегородской области имеют накопления на случай непредвиденных трат. Это выяснили в ходе опроса аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы Ренессанс Страхование.

У 35% финансовой подушки хватит максимум на месяц без дохода, у 14% — на три месяца, еще 8% смогут прожить на накопления до полугода. 5% уверены, что денег хватит на более длительный период.

У 35% опрошенных пока не получается сформировать денежный запас. 3% даже не планируют откладывать.

При этом желаемый и действительный объем финансовой подушки у нижегородцев значительно расходится: лишь 11% участников опроса считают оптимальным резерв с запасом на 3 месяца жизни без зарплаты или менее.

Чаще остальных о проблемах с финансовой дисциплиной признаются россияне 18−24 лет. Старшему поколению присуще более ответственное планирование.

«Копить получается не у всех, доход часто не оставляет запаса на непредвиденные траты», — констатирует управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра. «Даже при наличии накоплений финансовая устойчивость многих россиян остается ограниченной: у каждого четвертого подушки хватит не более чем на месяц без привычного дохода», — говорит директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.