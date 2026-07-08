За любовь и верность: шесть волгоградских пар удостоены звания «Семья года», 45 — медалей

В Волгограде 8 июля на площадке исторического парка «Россия — Моя история» наградили победителей конкурса «Семья года». Пары, отметившие серебряный юбилей совместной жизни, были удостоены медалей «За любовь и верность».
Как сообщает ИА «Высота 102» трогательное и торжественное мероприятие приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Его участниками были сегодня многодетные и молодые семьи, супружеские пары, прожившие вместе не одно десятилетие, а также семьи участников СВО.
Шесть супружеских пар стали победителями регионального этапа конкурса «Семья года»:
в номинации «Многодетная семья» первое место заняли Иван и Юлия Соболевы (Иловлинский район),
в категории «Сельская семья» — Сергей и Татьяна Токаревы (Дубовский район),
звание «Семья — хранитель традиций» присуждено Александру и Елене Лапшиным (Еланский район),
в номинации «Молодая семья» победили Георгий и Елена Мамниашвили (Урюпинский район),
«Золотая семья» — Михаил и Зинаида Луночкины (Чернышковский район),
«Семья защитника Отечества» — Петр и Карина Бычковы (Городищенский район).
Все эти семьи представят Волгоградскую область в заключительном этапе конкурса в Москве.
Депутат Волгоградской областной думы, председатель правления регионального отделения Российского детского фонда Ирина Соловьева отметила в приветственном слове: крепкие и дружные семьи служат надежным ориентиром для молодого поколения.
— Семья — это наш самый надежный тыл, где мы черпаем силы, учимся доброте, ответственности, заботе о ближнем и любви к Родине. Из малых ячеек общества, словно из прочных кирпичиков, складывается основа государства, его сила и единство. Как отметил президент, сбережение традиционных семейных устоев, защита детства, уважение к старшим, к родительскому труду — все это важнейшие вещи, которые объединяют наше общество, передаются из поколения в поколение и помогают нам вместе уверенно идти вперед, — сказала Ирина Соловьева.
45 пар, сумевших пронести через года любовь и верность, награждены в Волгограде медалью «За любовь и верность» (их семейный стаж уже более 25 лет). Среди них — Владимир и Людмила Луговец из Центрального района Волгограда: пара готовится отметить полувековой юбилей совместной жизни. Рашид и Анна Абулькины из Старополтавского района, а также Александр и Ольга Бакатовы из Дзержинского района вместе уже 41 год. Павел и Лидия Лысенко из Кировского района празднуют 48 лет совместной жизни, а Евгений и Елена Хрипуновы из Советского района — 37 лет.