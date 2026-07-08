За любовь и верность: шесть волгоградских пар удостоены звания «Семья года», 45 — медалей

45 пар, сумевших пронести через года любовь и верность, награждены в Волгограде медалью «За любовь и верность» (их семейный стаж уже более 25 лет). Среди них — Владимир и Людмила Луговец из Центрального района Волгограда: пара готовится отметить полувековой юбилей совместной жизни. Рашид и Анна Абулькины из Старополтавского района, а также Александр и Ольга Бакатовы из Дзержинского района вместе уже 41 год. Павел и Лидия Лысенко из Кировского района празднуют 48 лет совместной жизни, а Евгений и Елена Хрипуновы из Советского района — 37 лет.