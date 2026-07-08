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Калининград вошёл в топ самых дорогих направлений России для отдыха летом

Средняя стоимость суток отдыха в городе составляет 9,8 тысячи рублей.

Калининград вошёл в десятку самых дорогих направлений России для отдыха летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервисов «2ГИС» и «Оттелло».

Средняя стоимость суток отдыха этим летом в Калининграде составляет 9,8 тысячи рублей. Дороже всего обойдётся путешествие в Петропавловск-Камчатский, Нижний Новгород и Псков. В топ самых затратных направлений также вошли Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург, Сочи, Владивосток, Великий Новгород и Казань.

Ранее эксперты рассказывали, сколько стоят летние туры в Калининградскую область. Средний чек путешественников составляет 127 тысяч рублей на двоих с учётом перелёта.

Власти сообщали, что 2026 год в Калининградской области будет успешнее в плане туризма, нежели 2025-й. Однако сильного роста численности гостей власти не ждут. Предполагается, что по итогам 2026 года туристический поток останется на уровне 2025-го и составит 2,5 миллиона человек. Увеличения количества путешественников власти не ждут и в 2027-м. Только в 2028 году турпоток в Калининградскую область может подрасти. По прогнозам министерства культуры и туризма, увеличение составит 4% — до 2,6 миллиона человек.

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