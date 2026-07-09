Познакомился с девушкой и ушел из дома: завершены поиски подростка, пропавшего в Верхней Пышме

В Свердловской области завершились поиски 15-летнего подростка из Верхней Пышмы, который пропал 4 июля 2026 года. Его розыском занимались волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский».
Найти пропавшего удалось спустя четыре дня в торговом центре «Омега» в Екатеринбурге. Как оказалось, он ушел из дома после знакомства с девушкой.
— Мальчик пояснил полицейским, что покинул дом добровольно — он познакомился с девушкой и все это время проживал у нее в Екатеринбурге. Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершалось.
Сейчас с подростком все хорошо, правоохранители проводят с ним профилактическую беседу. После этого его передадут матери. Отмечается, что ее привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее в полиции сообщали, что семья подростка является неполной, но характеризуется как благополучная.