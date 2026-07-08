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Перед Крымским мостом практически нет очередей вторые сутки

Машины не стоят в очереди на досмотр перед Крымским мостом.

Источник: Комсомольская правда

Перед Крымским мостом вторые сутки практически нет очередей. Количество машин, ожидающих проезда, едва достигает 50−80. Это следует из сообщений оперативного чата с информацией о ситуации на транспортном переходе.

— По состоянию на 19:00 среду 8 июля с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, — говорится в сообщении.

При этом часом ранее проезда со стороны Тамани ожидали 70 автомобилей. Очередь со стороны Керчи отсутствовала.

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