Перед Крымским мостом практически нет очередей вторые сутки

Перед Крымским мостом вторые сутки практически нет очередей. Количество машин, ожидающих проезда, едва достигает 50−80. Это следует из сообщений оперативного чата с информацией о ситуации на транспортном переходе.
— По состоянию на 19:00 среду 8 июля с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет, — говорится в сообщении.
При этом часом ранее проезда со стороны Тамани ожидали 70 автомобилей. Очередь со стороны Керчи отсутствовала.
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