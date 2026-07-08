В школах и колледжах Татарстана откроются кружки по ИИ

Кружки по искусственному интеллекту откроются в сентябре в школах и колледжах Татарстана в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Вести их будут 239 школьных учителей и 100 педагогов колледжей, сообщили в министерстве цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Все преподаватели были определены по итогам конкурса. Каждый претендент должен был представить индивидуальный план кружка. Все они получат единовременные выплаты в размере 258 тысяч рублей, после чего учитель должен будет вести занятия не менее года. Чтобы подготовить педагогов, в республике уже стартовали программы повышения квалификации. Школьные учителя и преподаватели колледжей осваивают работу с нейросетями и учатся проектировать ИИ-агентов.
Ежегодно обучаться в кружках будут более 3,5 тысячи учеников 5−8‑х классов. Программа построена по ступеням: ученики 5−6 классов научатся работать с нейросетями, правильно формулировать запросы и создавать простые проекты. А в 7 классе ребята перейдут к созданию собственных ИИ-агентов. Параллельно курсы запустят в колледжах с ИТ-профилем. Там обучение смогут ежегодно проходить 1,5 тысячи студентов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.