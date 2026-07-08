В школах и колледжах Татарстана откроются кружки по ИИ

Все преподаватели были определены по итогам конкурса. Каждый претендент должен был представить индивидуальный план кружка. Все они получат единовременные выплаты в размере 258 тысяч рублей, после чего учитель должен будет вести занятия не менее года. Чтобы подготовить педагогов, в республике уже стартовали программы повышения квалификации. Школьные учителя и преподаватели колледжей осваивают работу с нейросетями и учатся проектировать ИИ-агентов.