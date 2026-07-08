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Сборная Каракулинского района Удмуртии взяла медали летних сельских игр

В копилке команды по одному золоту и серебру и две бронзы.

Источник: Национальные проекты России

Сборная команда Каракулинского района Удмуртии приняла участие в 35-х Республиканских летних сельских играх, которые проводятся в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Спортсмены района завоевали четыре медали: золото в прыжках в длину (Сергей Кутлеметев), серебро в вольной борьбе (Никита Шутов), а также две бронзы — Дмитрий Булдаков (вольная борьба) и семья Наговицыных (шашки). В общекомандном зачете в III подгруппе районов команда поднялась с восьмого на седьмое место.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.