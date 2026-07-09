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Проезд по улице Солнечной перекроют в Самаре к выходным

Самарцев предупредили об ограничениях на улице Солнечной.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшее время в Самаре ограничат движение на улице Солнечной, в районе 6-й Просеки. Об этом «КП-Самара» рассказал руководитель городского департамента транспорта Андрей Карпочев. На участке планируют ремонт теплосетей.

«Движение будет ограничено с пятницы на три дня», — предупредил глава дептранса и отметил, что к понедельнику проезд на улице Солнечной планируют восстановить.

Летом в Самаре всегда активно идет ремонт и переустройство инженерных коммуникаций, поэтому перекрытие дорог — явление довольно частое. Ранее ограничение проезда на улице Полевой перенесли на неделю.