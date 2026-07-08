Суд отказался возвращать особняк дочери экс-мэра Ростова в конкурсную массу

Ольга Чернышева была признана банкротом в июле 2024 года по заявлению Нины Ивановой. Ранее она уже проходила процедуру банкротства: после признания несостоятельной в 2014 году ее имущество в течение нескольких лет реализовывалось для расчетов с кредиторами. В числе проданных активов были 13 земельных участков в Аксайском районе, автомобиль Toyota Camry и другое имущество. Особняк на улице Тибетской и участок под ним после первой процедуры банкротства оставались в ее собственности, а позднее перешли другим владельцам по договорам дарения.