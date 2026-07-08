Самый большой мальчик страны из Нижнего Новгорода стал героем «Пусть говорят!»

Нижегородец Кирилл Ятнов стал одним из участников передачи «Пусть говорят!» (16+) на Первом канале. Программа «Одержимые весом. Любовь к холодильнику» посвящена людям с нестандартной внешностью.
На протяжении двух выпусков вся страна следила за историей нижегородца, которого в Сети прозвали «самым большим» мальчиком России. Когда его вес достиг 200 кг, Кирилл обратился на передачу и рассказал о своей жизни и буллинге.
Благодаря помощи Первого канала Кириллу сделали операцию после которой он сел на диету. На сегодняшний день он уже сбросил около 25 кг лишнего веса.
Экспертом от Нижегородской области выступил директор регионального Координационного центра Олег Пикунов. Еще до съемок программы он связался с министром спорта Нижегородской области Дмитрием Кабайло и обсудил с ним мечту Кирилла.
Как оказалось, нижегородец хочет стать спортивным волонтером и помогать в организации мероприятий. Министр пообещал встретится с Кириллом в ближайшее время и реализовать его мечту.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что нижегородка рассказала о нападении бывшего свекра в программе «Пусть говорят».