Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе наращивают количество автобусов и троллейбусов на городских маршрутах до плановых показателей. Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

Источник: РИА "Новости"

«На троллейбусных маршрутах по мере восстановления работы контактной сети ведутся мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава до плановых показателей. Имеющийся транспорт распределяется таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное обслуживание всех действующих маршрутов», — говорится в сообщении.

По данным городских властей, на автобусных направлениях перевозчики принимают необходимые меры для соблюдения графиков движения и обеспечения выхода транспорта на линию.

«Принимаются меры для обеспечения стабильной работы общественного транспорта», — заверили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту № 21 из Симферополя в Перевальное.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше