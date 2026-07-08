На улицах Симферополя станет больше автобусов и троллейбусов

«На троллейбусных маршрутах по мере восстановления работы контактной сети ведутся мероприятия по увеличению выпуска подвижного состава до плановых показателей. Имеющийся транспорт распределяется таким образом, чтобы обеспечить максимально возможное обслуживание всех действующих маршрутов», — говорится в сообщении.
По данным городских властей, на автобусных направлениях перевозчики принимают необходимые меры для соблюдения графиков движения и обеспечения выхода транспорта на линию.
«Принимаются меры для обеспечения стабильной работы общественного транспорта», — заверили в администрации.
Ранее сообщалось, что в Крыму поэтапно возобновляют движение по троллейбусному маршруту № 21 из Симферополя в Перевальное.