Служба охраны памятников выдала предписание из-за сноса здания ХIХ века на Правой набережной в Калининграде

Региональная служба охраны объектов культурного наследия выдала предписание из-за сноса исторического административного здания на Правой набережной в Калининграде. Оно находится по соседству с бывшей вальцовой мельницей Кёнигсберга, которая признана памятником. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал глава ведомства Евгений Маслов.
Есть определённые процедуры, которые при демонтаже необходимо соблюсти. Должны были подготовить раздел по обеспечению сохранности самой мельницы, чтобы не было динамического и прочего воздействия. Причём документация должна была получить положительное заключение у эксперта, прошедшего аттестацию Минкульта. Но только в этом плане [предписание], а не в плане сохранения самого объекта, — объяснил Маслов.
В службе признают, что это уже скорее формальная процедура. «Судя по всему, там сохранять уже нечего. Конечно, жаль. Красивое здание, возможно, даже более достойное, чем сама мельница», — добавил Маслов.
Главный инженер Калининградского мукомольного завода Сергей Казимирченко объяснил снос исторического здания аварийным состоянием. По его словам, объект был опасным для людей, а восстановить сооружение не представлялось возможным.
Отметим, что генеральным директором АО «Калининградский мукомольный завод» на Правой набережной, 15 является Вячеслав Плугин. По информации аналитического сервиса Seldon.Basis, он же руководит АО «ПО Русский хлеб», которое зарегистрировано по адресу одноимённого предприятия на улице Вагоностроительной. С 2015 по 2017 годы Плугин возглавлял и непосредственно юридическое лицо завода — АО «ПП Русский хлеб».
В социальных сетях компания заявила, что пекарня не имеет отношения к демонтажу исторического здания. «Команда “Русского хлеба” не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба. Мы не занимаемся сносами любых объектов, не планируем таких работ и не получаем заказов на демонтаж зданий. Наша работа — это хлеб, линии, печи и люди, которые каждый день делают хлеб для вас и ваших семей. Мы очень просим не срываться на брендах и не переносить общее городское напряжение на продукт», — сообщили в телеграм-канале «Русского хлеба».
Во вторник, 7 июля, на Правой набережной в Калининграде приступили к сносу административного здания XIX века, которое входило в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга, а позже — мукомольного завода. Демонтаж исторического объекта возмутил многих жителей города.
Калининградский гид и специалист по культурному наследию Евгений Мосиенко отметил, что осуждает и считает варварством решение собственника. «Этот случай также демонстрирует, насколько несовершенна у нас система охраны памятников. Историческое здание мельницы является объектом культурного наследия, и, конечно, выявлять его необходимо в составе ансамбля. Вместо этого под защиту ставится только один производственный корпус, а здание в 15 метрах от него, обладающее всеми признаками памятника, — нет», — написал он в своём телеграм-канале.
Ранее Евгений Маслов говорил, что в ведомство не поступало заявлений о признании памятником административного здания на Правой набережной. «Это не объект [культурного наследия] и даже в предварительном перечне не был. В таких ситуациях, когда уже сносят, [служба не может помочь] даже по коррупционным причинам», — уточнил Маслов.
По данным портала Prussia39.ru, комплекс Кёнигсбергской вальцовой мельницы построили около 1890 года. Оно представляет собой семиэтажное здание из красного кирпича. Фасады украшают оконные проёмы с лучковыми перемычками, орнаментированные карнизы, фриз и другие детали. После войны там стал размещаться Калининградский мукомольный завод.