Служба охраны памятников выдала предписание из-за сноса здания ХIХ века на Правой набережной в Калининграде

В социальных сетях компания заявила, что пекарня не имеет отношения к демонтажу исторического здания. «Команда “Русского хлеба” не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба. Мы не занимаемся сносами любых объектов, не планируем таких работ и не получаем заказов на демонтаж зданий. Наша работа — это хлеб, линии, печи и люди, которые каждый день делают хлеб для вас и ваших семей. Мы очень просим не срываться на брендах и не переносить общее городское напряжение на продукт», — сообщили в телеграм-канале «Русского хлеба».