Полиция и Росгвардия будут дежурить на липецких АЗС для обеспечения порядка

Как сообщал «Ъ-Черноземье», липецкий оперативный штаб сегодня принял решение ввести в регионе временный порядок продажи бензина «по схеме четных и нечетных дней», который будет действовать с 11 июля по 1 августа включительно. Сохраняется лимит в 30 литров топлива на автомобиль. На трассах М-4, Р-119 и А-133 бензин будут продавать вне зависимости от первой цифры госномера.