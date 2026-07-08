Впервые установлено, как притяжение Земли «закручивает» пространство

Используя эти наборы зеркал, ученые на протяжении трех лет наблюдали за тем, как меняется положение оси вращения и параметры орбиты LARES-2, а также сравнивали результаты этих замеров с данными с LAGEOS, схожего спутника НАСА, выведенного на орбиту еще в 1976 году. Эти замеры подтвердили, что притяжение Земли «закручивает» пространство вокруг себя ровно так, как предсказывает общая теория относительности. Это ставит под сомнение многие вариации теории Черна-Саймонса и других альтернатив для теории Эйнштейна, подытожили физики.