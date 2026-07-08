В Воронеже многодетная вдова участника СВО добилась получения выплат на детей через суд

В Воронеже многодетная мать, оставшаяся вдовой после гибели участника СВО, смогла добиться получения положенных по закону пособий на детей. Семья долгое время не могла оформить выплаты. Вопрос решился только после вмешательства прокуратуры. Об этом в пресс-службе регионального надзорного ведомства сообщили 8 июля.