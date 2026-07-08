В Тюменской области определят топ региональных практик активного долголетия

Прием заявок на участие в конкурсе «Мастерская социальных проектов “Активное долголетие по-тюменски”» стартовал в Тюменской области. Мероприятие проводится в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.
Цель конкурса — выявить и поддержать инновационные подходы в работе с людьми старшего поколения, тиражировать эффективные практики в Тюменской области. Принять участие могут государственные и муниципальные учреждения, НКО, «серебряные» волонтеры и лидеры самоорганизованных групп пожилых людей.
Подчеркивается, что к рассмотрению на конкурсе допускаются проекты, реализуемые в регионе не менее года. Номинации охватывают различные направления работы. Среди них — практики заботы, инновационные подходы и системы информирования пожилых людей. Победители смогут представить проекты на всероссийском отборе.
Прием заявок продолжится до 31 июля. Заочная оценка представленных проектов состоится в августе, а очная защита — в сентябре. Награждение победителей проведут в октябре.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.