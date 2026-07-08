Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тюменской области определят топ региональных практик активного долголетия

Для этого будет организован конкурс, цель которого — выявить и поддержать инновационные подходы в работе с людьми старшего поколения.

Источник: Национальные проекты России

Прием заявок на участие в конкурсе «Мастерская социальных проектов “Активное долголетие по-тюменски”» стартовал в Тюменской области. Мероприятие проводится в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

Цель конкурса — выявить и поддержать инновационные подходы в работе с людьми старшего поколения, тиражировать эффективные практики в Тюменской области. Принять участие могут государственные и муниципальные учреждения, НКО, «серебряные» волонтеры и лидеры самоорганизованных групп пожилых людей.

Подчеркивается, что к рассмотрению на конкурсе допускаются проекты, реализуемые в регионе не менее года. Номинации охватывают различные направления работы. Среди них — практики заботы, инновационные подходы и системы информирования пожилых людей. Победители смогут представить проекты на всероссийском отборе.

Прием заявок продолжится до 31 июля. Заочная оценка представленных проектов состоится в августе, а очная защита — в сентябре. Награждение победителей проведут в октябре.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.