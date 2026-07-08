Власти: необходимо воссоздать здание администрации мукомольного завода

Историческое здание администрации мукомольного завода (дом № 15 на Правой набережной), демонтаж которого 7 июля начали подрядчики одного из юрлиц компании «Русский Хлеб», необходимо восстановить, а утраченные в ходе сноса элементы воссоздать. Такое мнение «Новому Калининграду» выразил начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков.
«Необходимо ограничить доступ к зданию подрядчика по сносу и принять меры по включению этого здания в перечень выявленных объектов с последующим принятием решения о его воссоздании, — заявил Золошков. — Имеется достаточный объем сведений и материалов, есть подлинный строительный материал, который позволит воссоздать это здание».
Чиновник также напомнил, что главную роль в данном случае играет не стилистическая принадлежность объекта, а степень его сохранности.
«До демонтажа сохранены были несущие конструкции, подлинный строительный материал, а также фрагменты деревянного убранства, — продолжил Золошков. — Таких зданий в Калининграде наперечет».
Константин Золошков напомнил, что здание администрации мукомольного завода было подробно описано в статье «Хайматстиль в Кёнигсберге. Использование элементов деревянного зодчества и декора в архитектуре районов Кёнигсберга-Марауненхоф, Амалинау, Ратсхоф», которая публиковалась в сборнике, изданном по итогам ежегодной конференции в музее Фридландские ворота (автором статьи был Константин Золошков).
«Новый Калининград» публикует выдержку из той публикации: «Каким-то чудесным образом до сегодняшних дней сохранились крыльцо и деревянный эркер административного здания зерновых складов в Ратсхофе. Сейчас здесь располагается администрация Калининградского мукомольного завода. Под вальмовой крышей находится лёгкая деревянная каркасная конструкция эркера с большими оконными проёмами. Снизу его поддерживает конструкция из балок, которая подпирает деревянные лаги эркера. Эркер декорирован резьбой по дереву».
О сносе здания 7 июля «Новому Калининграду» сообщил калининградский краевед и экскурсовод Евгений Мосиенко. В тот же день сразу несколько городских пабликов (в их числе «Культурная индустриализация» и ряд других) призвали к бойкоту продукции компании «Русский Хлеб», так как сносом занималось одно из ее юрлиц.
8 июля представители компании «Русский Хлеб» опубликовали свое обращение к жителям, в котором заявили, что «команда “Русского хлеба” не имеет никакого отношения к сносам, а круглосуточно занимается выпуском хлеба».
Отметим, что 7 июля в приёмной компании «Русский хлеб» «Новому Калининграду» сообщили, что демонтируемый объект принадлежит одному из юридических лиц предприятия. При этом от подробного оперативного комментария в компании отказались, предложив написать официальный запрос.