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В Новоузенской больнице выполнили более 4600 рентген-исследований

Новое оборудование имеет пониженную в 10 раз лучевую нагрузку.

Более 4600 исследований на новом рентген-аппарате выполнили в Новоузенской районной больнице Саратовской области, что соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Оборудование позволяет обследовать пациентов в различных положениях — стоя, лежа или сидя. Установка обеспечивает мгновенное получение высокочетких изображений, обладает пониженной в 10 раз лучевой нагрузкой и имеет удобный интерфейс, упрощающий работу врача-рентгенолога. На новом аппарате уже выполнено 4634 исследования.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.