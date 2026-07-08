Директору нацпарка «Куршская коса» Анатолию Калине смягчили меру пресечения

«Суд, изучив поступившие материалы, указал, что обеспечение исполнения задач предварительного следствия в отношении Калины может быть обеспечено мерой пресечения в виде запрета определенных действий, которая будет являться достаточной гарантией как явки обвиняемого для проведения следственных и процессуальных действий, так и иных аспектов его надлежащего поведения, — рассказали в облсуде. — Принимая во внимание сведения о личности Калины, характеризующегося положительно, имеющего семью, троих несовершеннолетних детей на иждивении, состояние его здоровья и его несовершеннолетнего ребенка, а также все заслуживающие внимание по делу обстоятельства, в том числе специфику расследуемых по делу обстоятельств, а также исходя из презумпции невиновности и необходимости соблюдения баланса между публичными интересами, связанными с применением мер процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности, суд пришел к выводу о том, что достижение интересов правосудия возможно в условиях менее строгой меры пресечения — запрета определенных действий».