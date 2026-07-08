Директору нацпарка «Куршская коса» Анатолию Калине смягчили меру пресечения

Суд изменил меру пресечения в отношении директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины, обвиняемого в незаконной вырубке лесных насаждений. Домашний арест изменили на запрет определенных действий. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.
К исполнению своих обязанностей директора Калина приступил 8 июля. «На Куршской косе с раннего утра не прекращается уборка упавших деревьев. Уже более 20 убрано вдоль автодороги. Госинспекторы обследуют объекты туристической инфраструктуры. Ход работ лично контролирует директор национального парка Анатолий Калина, приступивший с 8 июля к исполнению своих обязанностей», — следует из поста, опубликованного нацпарком.
Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в пресс-службе облсуда, следователь просил продлить Калине меру пресечения в виде домашнего ареста. Он указал на особую сложность уголовного дела, обусловленную давностью расследуемых событий, совершением преступления в условиях неочевидности, а также необходимостью проведения большого объема следственных и процессуальных действий.
Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства и сослались на неэффективность расследования уголовного дела.
«Суд, изучив поступившие материалы, указал, что обеспечение исполнения задач предварительного следствия в отношении Калины может быть обеспечено мерой пресечения в виде запрета определенных действий, которая будет являться достаточной гарантией как явки обвиняемого для проведения следственных и процессуальных действий, так и иных аспектов его надлежащего поведения, — рассказали в облсуде. — Принимая во внимание сведения о личности Калины, характеризующегося положительно, имеющего семью, троих несовершеннолетних детей на иждивении, состояние его здоровья и его несовершеннолетнего ребенка, а также все заслуживающие внимание по делу обстоятельства, в том числе специфику расследуемых по делу обстоятельств, а также исходя из презумпции невиновности и необходимости соблюдения баланса между публичными интересами, связанными с применением мер процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности, суд пришел к выводу о том, что достижение интересов правосудия возможно в условиях менее строгой меры пресечения — запрета определенных действий».
Ходатайство следователя оставили без удовлетворения. Меру пресечения в виде домашнего ареста изменили на запрет определенных действий. Калине будет нельзя общаться с лицами, проходящими участниками по уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; пользоваться средствами связи и Интернетом. Кроме того, он обязан являться по вызовам следователя и суда.
Обвиняемому разъяснили, что в случае нарушения им новой меры пресечения, суд по ходатайству следователя может изменить ее на более строгую. Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, по данным следствия, в период с 25 июня по 18 ноября 2021 года директор «Куршской косы» Анатолий Калина со своим знакомым и неустановленными лицами организовали незаконную рубку более 150 кубометров деревьев, чтобы построить глэмпинг для туристов. В результате национальному парку причинён экологический вред и материальный ущерб в особо крупном размере — на сумму 12 799 075 рублей.
Анатолия Калину задержали 14 января, а 15-го — предъявили обвинение. На следующий день по ходатайству следствия обвиняемого поместили под домашний арест.