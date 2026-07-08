В Отрадном Самарской области провели молодежный праздник

День молодежи отметили 27 июня в Отрадном Самарской области в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации городского округа Отрадный.
Мероприятие прошло в Доме молодежных организаций. Организаторы подготовили множество развлечений, например квизы и викторины, спортивные состязания, в том числе поединки сумо в надувных костюмах. Преподаватели детской художественной школы провели для всех желающих мастер-классы по аквагриму и обучили различным живописным техникам изображения цветов. Кульминацией праздника стал концерт группы «День, которого не было». Завершился этот день дискотекой.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.