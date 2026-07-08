В Отрадном Самарской области провели молодежный праздник

Мероприятие прошло в Доме молодежных организаций. Организаторы подготовили множество развлечений, например квизы и викторины, спортивные состязания, в том числе поединки сумо в надувных костюмах. Преподаватели детской художественной школы провели для всех желающих мастер-классы по аквагриму и обучили различным живописным техникам изображения цветов. Кульминацией праздника стал концерт группы «День, которого не было». Завершился этот день дискотекой.