Мать-героиня из Челябинска рассказала, в чем счастье большой семьи

Я сама выросла в большой семье, нас было десять детей. Поэтому большая семья никогда не казалась мне чем-то необычным. Когда выходила замуж, не строила планов, сколько у нас будет детей. Но этот вопрос меня никогда не пугал. Каждый ребенок для нас был радостью. И сейчас я счастлива, что у нас уже одиннадцать детей.