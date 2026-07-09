Мать-героиня из Челябинска рассказала, в чем счастье большой семьи

8 июля исполняется 82 года со дня учреждения в СССР почетного звания «Мать-героиня». Им награждали женщин, воспитавших десять и более детей. Спустя десятилетия эта награда остается символом огромного материнского труда, любви и самоотверженности. С 2022 года звание «Мать-героиня» после долгого перерыва опять присуждают в России, а многодетные семьи продолжают доказывать, что счастье действительно можно измерять количеством детских голосов.
В честь памятной даты Первое областное информагентство пообщалось с челябинкой Марией Михайловой, обладательницей почетного звания «Мать-героиня».
В семье Марии и ее супруга 11 детей: пять дочерей и шесть сыновей. Старшему ребенку уже 25 лет, младшему недавно исполнился год. Большая семья живет в Курчатовском районе Челябинска. При этом сама Мария признается: жизнь в доме, полном детей, всегда была для нее привычной.
Я сама выросла в большой семье, нас было десять детей. Поэтому большая семья никогда не казалась мне чем-то необычным. Когда выходила замуж, не строила планов, сколько у нас будет детей. Но этот вопрос меня никогда не пугал. Каждый ребенок для нас был радостью. И сейчас я счастлива, что у нас уже одиннадцать детей.
История семьи началась более четверти века назад. Будущие супруги познакомились в церкви, где вместе участвовали в молодежном служении. Общие ценности и взгляды на жизнь постепенно переросли в крепкую семью. Сегодня вместе они уже 26 лет.
Несмотря на многочисленные домашние заботы, самой большой ответственностью Мария считает вовсе не быт.
«Самое важное — уделить внимание каждому ребенку, помочь сформировать его характер, привить хорошие привычки и ценности. Именно в семье закладывается то, каким человеком он станет в будущем. Это самая большая ответственность родителей», — замечает Мария.
По словам многодетной мамы, все бытовые обязанности в семье распределены между детьми. У каждого есть свои ежедневные дела, а кухня и вовсе считается общей территорией.
«На кухне у каждого есть свой день дежурства. Остальные обязанности тоже распределяем между всеми. Раньше было немного легче, когда дома жили три старшие дочери. Сейчас они уже создали свои семьи, поэтому большая часть домашних дел лежит на сыновьях», — улыбается Мария.
При таком ритме жизни особенно важно находить время для отдыха. Мария признается, что в этом ей очень помогает супруг.
«Муж иногда отпускает меня встретиться с родственниками или подругами. Мы можем сходить в термальный комплекс, сауну или просто позавтракать в кафе. Это очень важно — восстанавливать силы. Я вообще считаю, что муж должен заботиться не только о детях, но и о своей жене. После такого отдыха возвращаешься домой уже с новыми силами и домашние заботы воспринимаются совсем по-другому», — признается Мария.
Больше всего счастья многодетной маме приносят моменты, когда вся семья собирается вместе. Теперь к семейным встречам присоединились и внуки.
«Когда видишь, какие дети дружные, как заботятся друг о друге, понимаешь, что все было не зря. Если в семье есть любовь, дети здоровы, идут правильным путем, — это самая большая радость. Все трудности и переживания отходят на второй план. Очень люблю, когда мы всей семьей выезжаем за город. Видеть счастливых детей — наверное, самое большое счастье для родителей».
Сегодня Мария носит почетное звание «Мать-героиня». Однако сама относится к нему очень скромно.
«Я не считаю это только своей заслугой. Бог дал мне силы и здоровье, поэтому прежде всего я благодарна Ему. Конечно, приятно получить такое звание, но я понимаю, что мне еще есть к чему стремиться. Главное — быть хорошей мамой для своих детей».
Молодым семьям, которые только начинают совместную жизнь, Мария советует не бояться рождения детей.
«Не бойтесь детей. Если Бог дает ребенка — радуйтесь ему. Дети — это не тяжесть, а огромное счастье. Годы проходят очень быстро. Сейчас вспоминаю, какими маленькими были старшие, и иногда думаю, что хотелось бы провести с ними еще больше времени. Поэтому цените эти моменты. Они бесценны».
По словам Марии, именно дети наполняют дом жизнью, а родителей — смыслом. И, пожалуй, это лучше любых наград объясняет, почему спустя 82 года после учреждения звания «Мать-героиня» оно по-прежнему остается символом безграничной материнской любви.