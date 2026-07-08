Российские волейболисты допущены к соревнованиям FIVB без ограничений

В заявлении FIVB говорится, что российским спортсменам и техническим специалистам во всех дисциплинах разрешено вернуться к соревнованиям. Организация подчеркнула приверженность защите фундаментального права атлетов на доступ к спорту независимо от их гражданства. Решение вступило в силу немедленно.