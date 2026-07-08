Российские волейболисты допущены к соревнованиям FIVB без ограничений

Международная федерация волейбола (FIVB) сняла все ограничения с российских команд и спортсменов, допустив их до соревнований под эгидой организации, сообщается на сайте FIVB. Решение принято вслед за восстановлением членства Олимпийского комитета России и отменой рекомендаций МОК.
В заявлении FIVB говорится, что российским спортсменам и техническим специалистам во всех дисциплинах разрешено вернуться к соревнованиям. Организация подчеркнула приверженность защите фундаментального права атлетов на доступ к спорту независимо от их гражданства. Решение вступило в силу немедленно.
Исполком Международного олимпийского комитета отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении россиян и временно восстановил статус ОКР. Это стало сигналом для профильных федераций о необходимости пересмотреть свои санкционные подходы.
Для российских волейбольных сборных это означает возвращение на международные турниры, включая чемпионаты мира, Европы и квалификационные соревнования к Олимпийским играм. В FIVB отметили, что решение соответствует общему курсу на равные условия для всех участников.
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