Какой сегодня праздник: День фантазии и юмора

Сегодня День земляники. Этот день связан с памятью преподобного Давида Солунского и входит в цикл народных праздников у славян. Другие названия: Земляничник, Ягодница, Тихвинская. Считалось, что именно с 9 июля в лесу начинают активно собирать землянику. Девушки и женщины отправлялись в лес за ягодами. По поверью, земляника, собранная в этот день, дарует красоту и молодость, а чай из её листьев помогает сберечь здоровье зимой. Существовала поговорка: «Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут». Пчеловоды замечали, что с этого дня пчёлы активнее вылетают за медовым сбором. Было и необычное поверье: если положить траву земляники в карман перед тем, как идти занимать деньги, — отказа не будет.