Какой сегодня праздник: День фантазии и юмора

День фантазии и юмора отмечают ежегодно 9 июля. Это неформальный праздник — он не закреплён в официальных календарях и не имеет статуса государственного. Суть торжества — дать волю воображению и добавить в жизнь больше лёгкости и смеха. Праздник призывает людей раскрепоститься, проявить креативность и поделиться хорошим настроением с окружающими. Сегодня можно придумывать необычные истории и абсурдные анекдоты, сочинять каламбуры и смешные стихи, рисовать карикатуры и забавные картинки, устраивать тематические вечеринки с креативными образами. Главная идея — ненадолго отвлечься от рутины, посмотреть на мир под неожиданным углом и зарядиться позитивом через игру, фантазию и смех.
Сегодня День земляники. Этот день связан с памятью преподобного Давида Солунского и входит в цикл народных праздников у славян. Другие названия: Земляничник, Ягодница, Тихвинская. Считалось, что именно с 9 июля в лесу начинают активно собирать землянику. Девушки и женщины отправлялись в лес за ягодами. По поверью, земляника, собранная в этот день, дарует красоту и молодость, а чай из её листьев помогает сберечь здоровье зимой. Существовала поговорка: «Первую ягоду в рот кладут, а вторую в дом несут». Пчеловоды замечали, что с этого дня пчёлы активнее вылетают за медовым сбором. Было и необычное поверье: если положить траву земляники в карман перед тем, как идти занимать деньги, — отказа не будет.
День сахарного печенья отмечают сегодня. Это неофициальный международный праздник, посвящённый одному из самых популярных видов кондитерских изделий. Истоки традиции связаны с США. Считается, что первое такое печенье приготовили в XVIII веке в городе Назарет (штат Пенсильвания) — его создали переселенцы‑протестанты из Германии. Изделие получило название «Назаретское печенье». Оно отличалось маслянистостью, рассыпчатой текстурой, свойством «таять во рту» — особенно в сочетании с чаем или кофе. По мере распространения сахара этот вид печенья стал популярен не только в Америке, но и в других странах. Со временем появилось множество вариаций: с начинками и без, разной формы и с разными добавками (корица, ваниль, лимонная цедра и т. д.).