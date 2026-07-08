Приставы изъяли ростовские активы экс-судьи Верховного суда Виктора Момотова

По данным ведомства, в собственность государства переданы 97 объектов недвижимости, расположенных в Москве, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Воронеже, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде. В их числе — два земельных участка, принадлежавших самому Момотову, в Ростове-на-Дону и Вологде, 18 участков, оформленных на его сына, а также 77 земельных участков и помещений, зарегистрированных на аффилированного предпринимателя.