Адвокат Лерчек отказался комментировать новость о возобновлении дела

Адвокат блогерши Лерчек Константин Третьяков не стал давать комментарии по поводу вероятности возобновления уголовного дела в отношении своей доверительницы.
«Без комментариев», — сказал он корреспонденту издания Super.
По данным представителей правоохранительных органов и медицинских экспертов онкоцентра, судебное производство по уголовному делу в отношении Лерчек может быть возобновлено. Ранее процесс был приостановлен в связи с выявленным у обвиняемой онкологическим заболеванием.
Стало известно, что следствие настаивает на проведении судебно-медицинской экспертизы. Примечательно, что адвокат блогера узнал об этом требовании не от правоохранительных органов, а из новостных лент.
Ранее адвокат Лерчек прокомментировал передачу ее дела другому судье.
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