Спортсмены Югры завоевали 52 медали на чемпионате России по легкой атлетике

Главным событием стал рекорд России: сургутянка Светлана Байгулова толкнула ядро на 9,01 метра, вписав свое имя в историю. Несколько спортсменов отличились сразу в нескольких видах. Например, Иван Тетерин из Советского победил в беге на 200 и 400 метров, Александра Манакова из Нижневартовска была лучшей на дистанции 800 метров, а Екатерина Белянинова из Лангепаса завоевала золото в прыжках в длину и серебро на стометровке.