Спортсмены Югры завоевали 52 медали на чемпионате России по легкой атлетике

Сборная Ханты-Мансийского автономного округа — Югры завоевали 52 медали на чемпионате России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, что соответствует целям государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.
Спортивный смотр прошел в Челябинске. За четыре дня соревнований сборная Югры завоевала 20 золотых, 18 серебряных и 14 бронзовых медалей.
Главным событием стал рекорд России: сургутянка Светлана Байгулова толкнула ядро на 9,01 метра, вписав свое имя в историю. Несколько спортсменов отличились сразу в нескольких видах. Например, Иван Тетерин из Советского победил в беге на 200 и 400 метров, Александра Манакова из Нижневартовска была лучшей на дистанции 800 метров, а Екатерина Белянинова из Лангепаса завоевала золото в прыжках в длину и серебро на стометровке.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.