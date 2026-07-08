В Волгограде спустя 65 лет зданию ВолгГМУ вернут барельеф Сталина

Напомним, ранее редакция сообщала, как в 2025 году во время работ по ремонту фасада ВолгГМУ на части здания, обращённой к скверу пл. Павших Борцов, проступил узнаваемый профиль Сталина. Это было сделано намеренно. Проектировщики тогда не решились возвращать лик отца народов, однако задумали обозначить его контур. Но эти планы разбились о шероховатости фасада. Неровности осложнили визуализацию Сталина, и специалисты решили отказаться от этой затеи, выровняв соответствующую часть стены и оставив место до последнего времени пустым.