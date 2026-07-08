Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Груды кирпича: что осталось от здания XIX века, принадлежавшего мельничному комплексу в Калининграде (фото)

Представитель собственника сообщал об аварийности здания.

Источник: Клопс.ru

На Правой набережной в Калининграде снесли административное здание XIX века, входившее в комплекс вальцовой мельницы Кёнигсберга. За разрушениями понаблюдал фотокорреспондент «Клопс».

Вместо двухэтажного здания с мансардой, теперь высится груда кирпича и досок.

Здание начали сносить в среду, 7 июля. Руководил процессом главный инженер Калининградского мукомольного завода Сергей Казимирченко, сообщивший об аварийности здания. По его словам, процесс продлился три часа.

В службе госохраны памятников «Клопс» пояснили, что здание не обладает статусом объекта культурного наследия и поэтому его снос не запрещён.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше