В Сургуте выбрали сквер Энергетиков для благоустройства в 2027 году

Итоги онлайн-голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» подвели в Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом сообщили в администрации города.
На выбор жителей были предложены три территории: сквер Энергетиков, парковая зона в 37-м микрорайоне и сквер в 32-м микрорайоне. Лидером стал сквер Энергетиков, за который проголосовали около 16,5 тысячи сургутян. На объекте планируется обустройство пешеходных дорожек, озеленение, площадка с плиточным покрытием, малые архитектурные формы и арт-объект «Призма энергии».
«Проект-победитель — сквер “Энергетиков” — отличается ярким и нестандартным архитектурным решением. Территорию украсит уникальная стела, появится современная подсветка», — отметил директор МКУ «Управление капитального строительства» Сургута Андрей Арменчу.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.