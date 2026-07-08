В Сургуте выбрали сквер Энергетиков для благоустройства в 2027 году

На выбор жителей были предложены три территории: сквер Энергетиков, парковая зона в 37-м микрорайоне и сквер в 32-м микрорайоне. Лидером стал сквер Энергетиков, за который проголосовали около 16,5 тысячи сургутян. На объекте планируется обустройство пешеходных дорожек, озеленение, площадка с плиточным покрытием, малые архитектурные формы и арт-объект «Призма энергии».