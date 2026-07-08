Женщина из Нижегородской области стала миллионным получателем семейной выплаты

Право на выплату, напомнил чиновник, имеют родители двух и более детей до 18 лет. Если ребёнок учится очно в вузе или колледже, возрастной предел повышается до 23 лет. Получить поддержку могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает установленный уровень, а имущество соответствует утверждённым требованиям.