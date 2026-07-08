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Женщина из Нижегородской области стала миллионным получателем семейной выплаты

Социальный фонд России назначил семейную выплату миллионному получателю. Ею стала 36-летняя жительница Нижегородской области, которая воспитывает двоих детей — 17-летнюю дочь и 8-летнего сына. Размер пособия составил 36,5 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Источник: Life.ru

«Число получателей семейной налоговой выплаты превысило 1 млн человек. 8 июля, в День семьи, любви и верности, Социальный фонд России назначил семейную выплату её миллионному получателю», — цитирует ведомство министра труда и социальной защиты страны Антона Котякова.

Право на выплату, напомнил чиновник, имеют родители двух и более детей до 18 лет. Если ребёнок учится очно в вузе или колледже, возрастной предел повышается до 23 лет. Получить поддержку могут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает установленный уровень, а имущество соответствует утверждённым требованиям.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил, что с июля в России не произойдёт изменений в условиях программы семейной ипотеки. Он пояснил, что, несмотря на продолжающуюся работу по пересмотру правил по поручению президента и многочисленные дискуссии, текущие условия останутся в силе.

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