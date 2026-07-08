В Ростове имущество экс-судьи Верховного суда РФ изъяли в доход государства

— В государственную собственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и в Вологде, которые принадлежали экс-судье. Также изъяты 18 участков, оформленных на его сына, и еще 77 земельных участков и помещений, записанных на аффилированного предпринимателя. Всего — 97 объектов. Все они теперь обращены в доход государства.