В Ростове имущество экс-судьи Верховного суда РФ изъяли в доход государства

Имущество экс-судьи Верховного суда РФ, в том числе недвижимость в Ростове-на-Дону, обращено в доход государства. Об этом сообщают в Федеральной службе судебных приставов.
Останкинский районный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры.
— Активы бывшего судьи признаны полученными коррупционным путем. В результате в доход России обратили 97 объектов недвижимости. Они находятся в восьми регионах: Краснодаре, Воронеже, Москве, Калининграде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Нижнем Новгороде и Вологде, — рассказали приставы.
Судебные приставы Главного межрегионального управления ФССП провели оперативные мероприятия.
— В государственную собственность перешли два участка в Ростове-на-Дону и в Вологде, которые принадлежали экс-судье. Также изъяты 18 участков, оформленных на его сына, и еще 77 земельных участков и помещений, записанных на аффилированного предпринимателя. Всего — 97 объектов. Все они теперь обращены в доход государства.
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