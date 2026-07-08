Лидеры стран НАТО назвали Россию «долгосрочной угрозой»

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в то же время подчеркивал, что Чехия не станет участвовать в инициативе Североатлантического альянса по выделению Украине 70 миллиардов евро помощи в текущем году и как минимум такой же суммы в следующем, но и не планирует накладывать вето на это решение.