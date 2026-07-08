Лидеры стран НАТО назвали Россию «долгосрочной угрозой»

Страны НАТО приняли декларацию по итогам саммита в Анкаре, в которой говорится, что долгосрочная угроза евроатлантической безопасности и стабильности исходит от России.
Кроме того, в тексте документа указано, что государства — члены альянса «едины в своей неизменной поддержке Украины, в деле защиты ее свободы, суверенитета и территориальной целостности», следует из документа.
НАТО также обязались в 2026 год выделить Украине 70 миллиардов евро на военную технику, помощь и обучение. При этом лидеры стран — членов НАТО не включили в финальную декларацию упоминания о перспективах вступления Украины в организацию.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина получит новые средства на производство беспилотников после ударов Вооруженных сил России по предприятиям, производящим дроны.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в то же время подчеркивал, что Чехия не станет участвовать в инициативе Североатлантического альянса по выделению Украине 70 миллиардов евро помощи в текущем году и как минимум такой же суммы в следующем, но и не планирует накладывать вето на это решение.