Женщины чаще мужчин первыми подают заявки на брак через «Госуслуги»

Напомним, что на портале «Госуслуги» доступна электронная подача заявлений на заключение брака. Это позволяет упростить процесс и сократить время на оформление документов. При этом традиционная подача в ЗАГС также сохраняется. Популярность сервиса продолжает расти, особенно среди молодёжи. Статистика по дням недели может помочь в оптимизации работы органов ЗАГС в будущем.