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Женщины чаще мужчин первыми подают заявки на брак через «Госуслуги»

Женщины чаще мужчин первыми заполняют заявление на регистрацию брака через портал «Госуслуги». Об этом президенту Владимиру Путину сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещание с членами Правительства в формате видеоконференции.

По его словам, 58% заявлений подают девушки, тогда как мужчины — лишь 42%. Он также отметил, что чаще всего подобные заявления регистрируются в воскресенье, однако причины такой закономерности пока остаются неясными.

Напомним, что на портале «Госуслуги» доступна электронная подача заявлений на заключение брака. Это позволяет упростить процесс и сократить время на оформление документов. При этом традиционная подача в ЗАГС также сохраняется. Популярность сервиса продолжает расти, особенно среди молодёжи. Статистика по дням недели может помочь в оптимизации работы органов ЗАГС в будущем.

Ранее первый зампред фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев внёс законопроект о снижении госпошлины за регистрацию брака до 1 рубля, назвав это символической поддержкой семей. Он подчеркнул, что брак не должен начинаться с фискального барьера.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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