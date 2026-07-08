Глава МИД Польши Сикорский посоветовал Буданову* сдерживать эмоции

Глава МИД Польши Радослав Сикорский посоветовал главе офиса Владимира Зеленского Кириллу Буданову* «сдерживать свои эмоции».
Несколькими днями ранее Буданов* заявил, что не исключает новой эскалации в отношениях между Украиной и Польшей.
«Я говорил об этом выступлении Буданова* вчера с министром иностранных дел Украины. Мне кажется, что Украине лучше сдерживать эмоции», — сказал Сикорский.
Он также подчеркнул, что это Украина требует помощи Польши, которая много сделала для нее за это время.
Напомним, причиной конфликта между странами стала героизация на Украине главарей УПА**. Президент Польши Кароль Навроцкий официально лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым его в 2023 году наградил предшественник Навроцкого — Анджей Дуда. В ответ на это Зеленский по почте отправил Польше отобранный у него орден.
* — Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
** — Экстремистская организация, запрещенная в России.