На «Госуслугах» уже зарегистрировано 95% всех жителей страны старше 14 лет

Почти все жители России старше 14 лет, а именно 95%, зарегистрированы на «Госуслугах». Об этом доложил Президенту Владимиру Путину вице-премьер Дмитрий Григоренко.
На портале представлены тысячи услуг, которые охватывают все сферы жизни. Например, каждая вторая пара подает заявление на заключение брака в ЗАГС через «Госуслуги». Для удобства онлайн-сервисы объединяют по принципу «жизненной ситуации» — рождение ребенка, строительство дома. На портале уже имеется 70 федеральных «жизненных ситуаций». Благодаря их внедрению сроки получения услуг и количество документов сократились на треть, а число очных визитов уменьшилось на 60%.
Безусловным лидером среди «жизненных ситуаций» является «Поступление в вуз». В этом году абитуриенты подали более 2 млн заявлений в высшие учебные заведения через портал госуслуг. Это на треть превышает показатель, достигнутый за аналогичный период 2025-го.
Функционал портала расширяется благодаря интеграции искусственного интеллекта. Например, цифровой помощник на базе отечественного ИИ — робот «Макс» — отвечает на запросы пользователей в режиме 24/7. В процессе находится внедрение ИИ в «жизненные ситуации».
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.