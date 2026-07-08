На «Госуслугах» уже зарегистрировано 95% всех жителей страны старше 14 лет

На портале представлены тысячи услуг, которые охватывают все сферы жизни. Например, каждая вторая пара подает заявление на заключение брака в ЗАГС через «Госуслуги». Для удобства онлайн-сервисы объединяют по принципу «жизненной ситуации» — рождение ребенка, строительство дома. На портале уже имеется 70 федеральных «жизненных ситуаций». Благодаря их внедрению сроки получения услуг и количество документов сократились на треть, а число очных визитов уменьшилось на 60%.