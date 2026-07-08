Поликлинику городской больницы Челябинска оснастили дерматоскопом

Кабинет дерматовенеролога в поликлинике № 1 Городской клинической больницы № 2 в Челябинске оснастили в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.
Теперь специалисты работают с современным компактным дерматоскопом для диагностики кожных патологий. Прибор сочетает высокую точность и мобильность, а опция «Адаптер для смартфона» позволяет подключать смартфон для записи, хранения и отображения изображений.
«Оборудование позволяет выявлять дерматологические заболевания на ранних стадиях, включая меланому, базальноклеточный рак и кератоз. Это повышает шансы на успешное лечение и улучшает качество жизни пациентов», — отметила врач-дерматовенеролог Ольга Казакова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.