Назначен новый гендиректор Пермской судоверфи

Алексей Наумов работает в структурах группы «Эмпериум» с 2022 года — тогда он был руководителем проекта по строительству судов «Экобас». За два года работы в компании он внес вклад в создание инновационных электросудов для первого регулярного пассажирского маршрута в Москве. Позднее под его руководством было организовано новое производственное подразделение в поселке Федоровское Ленинградской области.