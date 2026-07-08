В Ростове предложили отменить шесть автобусных маршрутов к 2027 году

Согласно проекту, уже в 2026 году предлагается прекратить работу маршрутов № 1а и № 19. В 2027 году планируется отменить маршруты № 6а и № 67а, а позднее — № 6 и № 63. Кроме того, документ предусматривает корректировку трамвайной сети.