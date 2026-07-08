Премьер Гренландии ответил на новое заявление Трампа о захвате острова

На следующий день Трамп на саммите ООН опять заговорил о Гренландии. Американский лидер напомнил, что во время Второй мировой войны, после оккупации Дании нацистами, США взяли Гренландию под свою защиту. Однако позже, как считает Трамп, Вашингтон совершил ошибку, вернув остров обратно Копенгагену.