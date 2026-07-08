Премьер Гренландии ответил на новое заявление Трампа о захвате острова

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что перманентные заявления Дональда Трампа о захвате острова не изменят его принадлежность, Гренландию нельзя купить. Об этом 8 июля, в среду, сообщает Reuters.
«Гренландия не продается… Повторяющиеся призывы захвата или контроля нашей страны не изменят этого», — приводит агентство слова Нильсена. Власти Гренландии и Дании предостерегли Вашингтон от захвата острова и отметили, что ожидают уважения их территориальной целостности.
На следующий день Трамп на саммите ООН опять заговорил о Гренландии. Американский лидер напомнил, что во время Второй мировой войны, после оккупации Дании нацистами, США взяли Гренландию под свою защиту. Однако позже, как считает Трамп, Вашингтон совершил ошибку, вернув остров обратно Копенгагену.