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Премьер Гренландии ответил на новое заявление Трампа о захвате острова

Нильсен: Гренландия не продается, слова Трампа не изменят принадлежность острова.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что перманентные заявления Дональда Трампа о захвате острова не изменят его принадлежность, Гренландию нельзя купить. Об этом 8 июля, в среду, сообщает Reuters.

«Гренландия не продается… Повторяющиеся призывы захвата или контроля нашей страны не изменят этого», — приводит агентство слова Нильсена. Власти Гренландии и Дании предостерегли Вашингтон от захвата острова и отметили, что ожидают уважения их территориальной целостности.

7 июля президент США Дональд Трамп на полях саммита ООН в Анкаре вновь вернулся к теме Гренландии, заявив, что она должна находиться под контролем Штатов, а не Дании. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя его слова, также заявила, что остров не продается.

На следующий день Трамп на саммите ООН опять заговорил о Гренландии. Американский лидер напомнил, что во время Второй мировой войны, после оккупации Дании нацистами, США взяли Гренландию под свою защиту. Однако позже, как считает Трамп, Вашингтон совершил ошибку, вернув остров обратно Копенгагену.

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