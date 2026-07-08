Врач предупредил об опасности дикорастущих ягод для детей

«Дети часто обращают внимание на яркие, аппетитные на вид плоды, такие как красные, черные или блестящие ягоды… Будь то даже настоящие яблоки или ягоды, даже если они не ядовитые, они в первую очередь немытые. На немытых фруктах может быть очень много бактерий и микробов, особенно если они растут вдоль дорог», — сказал Умнов в беседе с «Газетой.Ru».