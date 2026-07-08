Кравцов доложил Путину о 30 тыс. новых бюджетных мест в колледжах

Количество бюджетных мест в колледжах в 2026 году увеличилось на 30 тысяч по сравнению с прошлым годом, достигнув 880 тысяч, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Президент поинтересовался динамикой показателей, уточнив, выросло ли число мест или осталось на прежнем уровне. Кравцов отметил, что интерес к поступлению в средние профессиональные учебные заведения продолжает расти.
«Сергей Сергеевич, а вот бюджетных мест, о которых вы сказали, в средних профессиональных учебных заведениях по сравнению с прошлым годом больше, меньше или на прежнем уровне?» — спросил Путин у Кравцова.
«Ребята идут в колледжи, действительно интерес растет», — заключил Кравцов.
В мае Путин поручил правительству оценить кадровое обеспечение биоэкономики и при необходимости увеличить количество бюджетных мест в вузах и колледжах по профильным специальностям.
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