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Кравцов доложил Путину о 30 тыс. новых бюджетных мест в колледжах

Количество бюджетных мест в колледжах в 2026 году увеличилось на 30 тысяч по сравнению с прошлым годом, достигнув 880 тысяч, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Источник: РБК

Количество бюджетных мест в колледжах в 2026 году увеличилось на 30 тысяч по сравнению с прошлым годом, достигнув 880 тысяч, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Президент поинтересовался динамикой показателей, уточнив, выросло ли число мест или осталось на прежнем уровне. Кравцов отметил, что интерес к поступлению в средние профессиональные учебные заведения продолжает расти.

«Сергей Сергеевич, а вот бюджетных мест, о которых вы сказали, в средних профессиональных учебных заведениях по сравнению с прошлым годом больше, меньше или на прежнем уровне?» — спросил Путин у Кравцова.

«Ребята идут в колледжи, действительно интерес растет», — заключил Кравцов.

В мае Путин поручил правительству оценить кадровое обеспечение биоэкономики и при необходимости увеличить количество бюджетных мест в вузах и колледжах по профильным специальностям.

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