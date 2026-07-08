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Кравцов: в этом году установлен рекорд по высокобалльникам на ЕГЭ

Также впервые за 25 лет существования единого госэкзамена школьница из Москвы набрала 500 баллов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил Президенту Владимиру Путину о проведении единого государственного экзамена в 2026 году и приемной кампании в колледжи. По его словам, в этом году установлен рекорд — 330 тыс. участников набрали 70 и более баллов на ЕГЭ.

Он добавил, что средний балл ЕГЭ растет по всем предметам. Так, по математике за год он вырос на 4,3, за 5 лет — на 9,5. По физике рост за год — на 4,7, за 5 лет — на 12,6 балла. По биологии за год плюс 3,5, а за 5 лет — 7,8 балла.

Также впервые за 25 лет ЕГЭ школьница из Москвы — Екатерина Малкова — набрала 500 баллов. 8 человек набрали 400 баллов. 300 баллов набрали 76 человек из 23 регионов. Двухсотбалльников — 933 человека из 77 регионов.

Кравцов рассказал и об итогах двух олимпиад по географии и биологии. На них школьники завоевали 12 медалей, из них 10 — золотые. Совместно с фондом «Талант и успех» организовано непрерывное сопровождение победителей олимпиад и высокобалльников. 98% из них выбирают российские вузы.

Кроме того, речь шла и о системе среднего профессионального образования (СПО). Так, в колледжи по сравнению с прошлым годом увеличены контрольные цифры приема на 30 тыс., всего для ребят доступно 880 тыс. бюджетных мест. Из них 56% — технические профессии. Конкурс в системе СПО в среднем уже составляет 2 человека на место, в «Профессионалитете» 4−5 человек на место.

Все чаще молодежь выбирает программирование, машиностроение, медицину и строительство. Результатом этой тенденции стал уровень трудоустройства, который за 5 лет вырос с 58% до 80%.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.