Кравцов: в этом году установлен рекорд по высокобалльникам на ЕГЭ

Он добавил, что средний балл ЕГЭ растет по всем предметам. Так, по математике за год он вырос на 4,3, за 5 лет — на 9,5. По физике рост за год — на 4,7, за 5 лет — на 12,6 балла. По биологии за год плюс 3,5, а за 5 лет — 7,8 балла.