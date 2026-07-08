Кравцов: в этом году установлен рекорд по высокобалльникам на ЕГЭ

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов доложил Президенту Владимиру Путину о проведении единого государственного экзамена в 2026 году и приемной кампании в колледжи. По его словам, в этом году установлен рекорд — 330 тыс. участников набрали 70 и более баллов на ЕГЭ.
Он добавил, что средний балл ЕГЭ растет по всем предметам. Так, по математике за год он вырос на 4,3, за 5 лет — на 9,5. По физике рост за год — на 4,7, за 5 лет — на 12,6 балла. По биологии за год плюс 3,5, а за 5 лет — 7,8 балла.
Также впервые за 25 лет ЕГЭ школьница из Москвы — Екатерина Малкова — набрала 500 баллов. 8 человек набрали 400 баллов. 300 баллов набрали 76 человек из 23 регионов. Двухсотбалльников — 933 человека из 77 регионов.
Кравцов рассказал и об итогах двух олимпиад по географии и биологии. На них школьники завоевали 12 медалей, из них 10 — золотые. Совместно с фондом «Талант и успех» организовано непрерывное сопровождение победителей олимпиад и высокобалльников. 98% из них выбирают российские вузы.
Кроме того, речь шла и о системе среднего профессионального образования (СПО). Так, в колледжи по сравнению с прошлым годом увеличены контрольные цифры приема на 30 тыс., всего для ребят доступно 880 тыс. бюджетных мест. Из них 56% — технические профессии. Конкурс в системе СПО в среднем уже составляет 2 человека на место, в «Профессионалитете» 4−5 человек на место.
Все чаще молодежь выбирает программирование, машиностроение, медицину и строительство. Результатом этой тенденции стал уровень трудоустройства, который за 5 лет вырос с 58% до 80%.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.