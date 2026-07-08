Русские дома по всему миру празднуют День семьи, любви и верности

В программе — концерты, творческие встречи, конкурсы и церемонии награждения. В пакистанском Карачи праздник собрал более 70 гостей в формате свободного микрофона, а дети участвовали в конкурсе рисунков. В Туркмении накануне прошли мастер-классы для особенных детей и их родителей, а общественная организация Yenme получила награду за активную гражданскую позицию.