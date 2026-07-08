Русские дома по всему миру празднуют День семьи, любви и верности

В программе — концерты, творческие встречи, конкурсы и церемонии награждения. В пакистанском Карачи праздник собрал более 70 гостей в формате свободного микрофона, а дети участвовали в конкурсе рисунков. В Туркмении накануне прошли мастер-классы для особенных детей и их родителей, а общественная организация Yenme получила награду за активную гражданскую позицию.
На Кипре вечер объединил российско-кипрские семьи, дипломатов и представителей Церкви. Гостей ждали фотозона, чествование супружеских пар и концерт. В Пекине вечер открыл камерный оркестр студентов Московской консерватории, а главным событием стало вручение медалей «За любовь и верность» девяти супружеским парам.
Концерт в честь Дня семьи, любви и верности в Пекине. Видео © Предоставлено Life.ru.
В Дар-эс-Саламе в Танзании прошёл спортивный фестиваль «Мама, папа, я — спортивная семья», где дети и родители соревновались на станциях, посвящённых героям мультфильмов — от «Маши и медведя» до «Маугли». Праздничные мероприятия также запланированы в Камбодже, США, Южной Осетии, Киргизии, Армении и других странах.
Впечатления от празднования Дня семьи, любви и верности в Танзании. Видео © Предоставлено Life.ru.
Life.ru ко Дню семьи, любви и верности изучил меры поддержки семей в Москве. Например, столица предлагает оформить брак в усадьбах, парках или дворцах бракосочетания, а документы легко подать через цифровые сервисы. Город также предоставляет широкий спектр помощи: от материнского капитала и выплат на детей до льготной ипотеки и бесплатных путёвок.
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