Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русские дома по всему миру празднуют День семьи, любви и верности

Соотечественники, проживающие за границей, широко отмечают День семьи, любви и верности. Праздничные мероприятия объединили Русские дома по всему миру — от Азии до Африки и Европы.

Источник: Life.ru

В программе — концерты, творческие встречи, конкурсы и церемонии награждения. В пакистанском Карачи праздник собрал более 70 гостей в формате свободного микрофона, а дети участвовали в конкурсе рисунков. В Туркмении накануне прошли мастер-классы для особенных детей и их родителей, а общественная организация Yenme получила награду за активную гражданскую позицию.

На Кипре вечер объединил российско-кипрские семьи, дипломатов и представителей Церкви. Гостей ждали фотозона, чествование супружеских пар и концерт. В Пекине вечер открыл камерный оркестр студентов Московской консерватории, а главным событием стало вручение медалей «За любовь и верность» девяти супружеским парам.

Концерт в честь Дня семьи, любви и верности в Пекине. Видео © Предоставлено Life.ru.

В Дар-эс-Саламе в Танзании прошёл спортивный фестиваль «Мама, папа, я — спортивная семья», где дети и родители соревновались на станциях, посвящённых героям мультфильмов — от «Маши и медведя» до «Маугли». Праздничные мероприятия также запланированы в Камбодже, США, Южной Осетии, Киргизии, Армении и других странах.

Впечатления от празднования Дня семьи, любви и верности в Танзании. Видео © Предоставлено Life.ru.

Life.ru ко Дню семьи, любви и верности изучил меры поддержки семей в Москве. Например, столица предлагает оформить брак в усадьбах, парках или дворцах бракосочетания, а документы легко подать через цифровые сервисы. Город также предоставляет широкий спектр помощи: от материнского капитала и выплат на детей до льготной ипотеки и бесплатных путёвок.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше