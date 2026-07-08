Анита Цой заявила, что у нее нашли болезнь Грейвса и удалили щитовидную железу

До этого журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал блогершу Валерию Чекалину за то, как она себя ведет во время борьбы с болезнью. Он отметил, что обычно пациенты с онкологией не могут покидать палаты, а Лерчек ходит на мероприятия и активно ведет социальные сети.