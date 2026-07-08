Анита Цой заявила, что у нее нашли болезнь Грейвса и удалили щитовидную железу

Поклонники российской певицы Аниты Цой заподозрили у нее онкологическое заболевание. Артистка вышла на связь в личном блоге, чтобы успокоить коллег и фанатов и признаться, что врачи диагностировали ей болезнь Грейвса.
— Мое заболевание щитовидной железы называется болезнью Грейвса. Я уже давно живу с этим. Мне пришло время удалить щитовидную железу, поэтому мне прописали облучение. Я действительно себя очень плохо чувствовала. Это было в семье. Но раком я не болею, — объяснила она.
До этого журналист и телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал блогершу Валерию Чекалину за то, как она себя ведет во время борьбы с болезнью. Он отметил, что обычно пациенты с онкологией не могут покидать палаты, а Лерчек ходит на мероприятия и активно ведет социальные сети.
Пользователи Сети тоже не верят в диагноз блогера, так как она продолжает заниматься спортом и ходить в фитнес-зал при перенесенной операции на позвоночнике. Как тяжелая нагрузка скажется на здоровье Лерчек — в материале «Вечерней Москвы».
Недавно также стало известно, что экстрасенса Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали: у медиума обнаружена злокачественная опухоль. Он ожидал, что пожалеет о сильных болях в области живота.