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В Подмосковье открыли отделение Видновской стоматологической поликлиники

Оно расположено в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе.

Источник: Национальные проекты России

Новое отделение Видновской стоматологической поликлиники открыли в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Данное стоматологическое отделение рассчитано на 180 посещений в день. Получать медпомощь там будут и взрослые, и дети. В отделении им доступны терапевтические, хирургические и ортопедические виды лечения, онкоскрининг и рентгенодиагностика.

Подчеркивается, что кабинеты оснащены современным оборудованием. А для маломобильных посетителей в отделении создана безбарьерная среда. Так, в медучреждении установили пандус, оборудовали специализированный кабинет и адаптированную санитарную комнату.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.