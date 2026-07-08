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Суд в Казахстане отменил решение по иску «Нафтогаза» к Газпрому"

Ранее суд запретил «Нафтогазу» судиться с «Газпромом» за границей.

Источник: Комсомольская правда

Суд международного финансового центра в Казахстане отменил решение по иску украинской компании «Нафтогаз» к российской корпорации «Газпром», признав, что у него нет соответствующей юрисдикции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

Ранее Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение в пользу «Газпрома» в судебном разбирательстве с «Нафтогазом Украины» относительно запрета на подачу встречных исков по вопросу транспортировки газа через территорию Украины. Также суд взыскал с «Нафтогаза» в пользу «Газпрома» 180 тысяч рублей в качестве судебных издержек, а также запретил обращаться в судебные инстанции в отношении «Газпрома» за рубежом, в том числе и в деле по спору транзита газа через Украину.