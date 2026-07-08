ЦБ зафиксировал всплеск объема валютных торгов на фоне ослабления рубля

Со стороны покупателей ЦБ обратил внимание на повышенный спрос на валюту от нефинансовых компаний (к ним, в том числе, относятся импортеры). В июне потребность этих участников рынка в валюте увеличлась на 24,1% по сравнению с маем — до 1,1 трлн руб. (в мае — 0,9 трлн руб., среднее значение за предыдущий год — 1,1 трлн руб.), приводятся данные в обзоре. «Рост спроса на иностранную валюту при стабильном объеме продаж нефинансовых компаний способствовал ослаблению рубля», — пояснили в Банке России. Но спрос на валюту от нефинансовых компаний в июне 2026-го нельзя назвать рекордным: в апреле 2026-го они купили валюты почти на 1,2 трлн руб., а в декабре 2025-го — почти на 1,5 трлн руб.