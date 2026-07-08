ЦБ зафиксировал всплеск объема валютных торгов на фоне ослабления рубля

В июне объем торгов на валютном рынке в России достиг 16,8 трлн руб., это максимум с декабря 2024 года, сообщил Банк России в Обзоре рисков финансовых рынков Банка России. Для сравнения: в предыдущие 12 месяцев среднемесячный объем таких сделок составлял 12,3 трлн руб., а в мае 2026-го — 12,5 трлн руб.
«Среднедневной объем торгов увеличился с 626 млрд руб. в мае до 799 млрд руб. в июне, что также стало максимальным значением этого показателя с ноября 2024 года», — отмечается в обзоре регулятора.
Активность на валютном рынке наблюдалась как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей, следует из приведенных ЦБ данных. Так, нетто-продажи валюты нефинансовыми компаниями (в их число входят экспортеры) в июне несмотря на снижение цен на нефть оставались на высоком уровне — $27,7 млрд за месяц, при среднем значении в предыдущие 12 месяцев — $18,2 млрд.
Со стороны покупателей ЦБ обратил внимание на повышенный спрос на валюту от нефинансовых компаний (к ним, в том числе, относятся импортеры). В июне потребность этих участников рынка в валюте увеличлась на 24,1% по сравнению с маем — до 1,1 трлн руб. (в мае — 0,9 трлн руб., среднее значение за предыдущий год — 1,1 трлн руб.), приводятся данные в обзоре. «Рост спроса на иностранную валюту при стабильном объеме продаж нефинансовых компаний способствовал ослаблению рубля», — пояснили в Банке России. Но спрос на валюту от нефинансовых компаний в июне 2026-го нельзя назвать рекордным: в апреле 2026-го они купили валюты почти на 1,2 трлн руб., а в декабре 2025-го — почти на 1,5 трлн руб.
Интерес населения к валюте снизился в первый месяц лета, но объем покупок все еще оставался выше средних значений, следует из обзора. «За июнь нетто-покупки составили 135 млрд руб.», — приводит данные ЦБ. А среднее значение за предыдущие 12 месяцев — 85 млрд руб. «В целом с начала года физические лица купили валюты на 426 млрд руб. (за счет продаж валюты в начале года), за сопоставимый период 2024 и 2025 годов — на 902 млрд и 464 млрд руб. соответственно», — оценили в Банке России.
Участники торгов на валютном рынке активизировались на фоне ослабления рубля. За июнь российская валюта потеряла к доллару 9,5%, а к юаню — 9,3%%, указано в обзоре. «В июне рубль после нескольких месяцев укрепления подряд вернулся к уровню апреля 2026 года и среднему значению за последние 12 месяцев. Ослабление рубля сопровождалось ростом волатильности и объема торгов», — прокомментировал ситуацию с курсом регулятор.